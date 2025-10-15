Россия
07:17, 15 октября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

МО: Силы ПВО сбили 59 беспилотников ВСУ над восемью регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В ночь на среду, 15 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти шесть десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, в течение ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 59 летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего дронов — 17 — сбили над Ростовской областью.

Еще 12 беспилотников перехватили над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской областью, 9 — над Воронежской областью, 4 — над Крымом, по 1 — над Брянской, Курской, Орловской областями. Еще 3 дрона перехвачены над Черным морем.

В ночь на 14 октября силы ПВО перехватили 40 дронов ВСУ над шестью регионами. Под удар попали Белгородская, Воронежская, Нижегородская, Тамбовская и Курская области, а также Крым и Черное море.

