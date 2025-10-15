Бывший СССР
Зеленский предупредил партнеров о «военной эксплуатации Белоруссии»

Зеленский предупредил партнеров Запада о якобы военной эксплуатации Белоруссии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил партнеров с Запада о якобы «военной эксплуатации Белоруссии» со стороны России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко (...) [Он] доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Белоруссии», — заявил украинский лидер.

По его словам, Киев предупредит партнеров, которым это якобы может угрожать, хотя не планирует делать информацию публичной.

Ранее Зеленский после увольнения мэра Геннадия Труханова создал в Одессе городскую военную администрацию (ГВА). Он назначил на должность главы администрации руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

