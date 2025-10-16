Ценности
56-летняя Дженнифер Энистон приспустила штаны на камеру

Актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенном виде для платформы Pvolve
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @jenniferaniston

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенном виде для рекламы фитнес-платформы Pvolve. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летнюю звезду телесериала «Друзья» запечатлели с гантелями в руках. Она предстала перед камерой с распущенными волосами, в черном спортивном бюстгальтере и штанах. Во время позирования знаменитость приспустила их с бедер и продемонстрировала трусы со средней посадкой.

Кроме того, артистка снялась для ролика в серо-фиолетовых лосинах и голубом топе, подчеркивающих ее пресс и стройную фигуру.

Ранее косметолог Джоанна Чех раскрыла секрет привлекательности Дженнифер Энистон на красных дорожках. По словам эксперта, актриса готовится к светским мероприятиям в течение шести недель.

