Косметолог Дженнифер Энистон раскрыла секрет ее привлекательности на красных дорожках

Косметолог Чех: Актриса Энистон готовится к красным дорожкам шесть недель

Косметолог Джоанна Чех раскрыла секрет привлекательности американской актрисы Дженнифер Энистон на красных дорожках. На соответствующее интервью в подкасте Lyma Power Women обратило внимание издание Daily Mail.

По словам эксперта, звезда «Друзей» и «Утреннего шоу» готовится к светским мероприятиям в течение шести недель. «Она меняет образ жизни, сосредотачивается на тренировках, делает массаж для похудения и следует четкой программе ухода за лицом. Это не происходит мгновенно, это требует времени», — отметила Чех.

Ранее Дженнифер Энистон раскрыла секреты красоты после слухов о пластике. Тогда знаменитость призналась, что делала бьюти-процедуры и лазерную эпиляцию. В то же время подробности своего ухода за собой она не раскрыла.