Актриса Энистон призналась, что делала бьюти-процедуры и лазерную эпиляцию

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секреты красоты после слухов о пластике. Соответствующее интервью публикует журнал Glamour.

56-летняя звезда популярного телесериала «Друзья» призналась, что делала бьюти-процедуры и лазерную эпиляцию. В то же время подробности своего ухода Энистон не раскрыла. Она подчеркнула, что хочет состариться достойно.

«Я в хорошем состоянии. Я не собираюсь просто так идти и позволять этим седым волосам взять верх», — высказалась она.

В августе Дженнифер Энистон высказалась о возвращении в моду трендов 1990-х годов. Артистка призналась, что обожает винтажную одежду и образы упомянутого времени.