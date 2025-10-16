Ценности
Билли Айлиш пожаловалась на свою грудь

Певица Билли Айлиш заявила, что размер ее груди очень отвлекает
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская певица Билли Айлиш пожаловалась на свою грудь. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя исполнительница записала видео (в момент написания новости оно было удалено), в котором запечатлела себя на камеру в черной футболке и с осветленными волосами. В ролике Айлиш высказалась о размере своей груди.

«Я знаю, что это касается только меня. В такие моменты я просто не могу вспомнить, что хотела сказать, потому что это реально очень отвлекает», — заявила знаменитость.

В апреле Билли Айлиш ответила на вопрос о своей внешности фразой «быть женщиной сложно». Кроме того, певица призналась, что ей долго пришлось убеждать себя в том, что она красивая.

