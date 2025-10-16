Из жизни
08:00, 16 октября 2025

Известная порномодель собралась переспать с туристом из каждой страны и вызвала скандал

Алиса Дмитриева
Кадр: news.com.au

28-летняя австралийская порномодель Энни Найт, которая прославилась после того, как за шесть часов переспала с 583 мужчинами, устроила рекламную акцию нового секс-шоу в Сиднее и вызвала скандал. Об этом сообщает News.com.au.

Найт и порнозвезда Арабелла Миа появились на популярном сиднейском пляже Бонди в узких бикини и ковбойских шляпах и начали раздавать мужчинам листовки с рекламой своего реалити-шоу для взрослых, премьера которого должна состояться в ноябре.

На листовках были фотографии Найт и Мии и надпись: «Мы хотим, чтобы хотя бы один турист из каждой страны пришел в нашу комнату». Предстоящую акцию они назвали: «Пляж Бонди: Объединенные нации». Этот рекламный трюк вызвал недовольство множества людей, проживающих в районе пляжа.

«Просто отвратительно! Кто-нибудь еще видел, как эти девушки пытались найти туристов из разных стран, чтобы переспать с ними?» — написал один пользователь. «К сожалению, это стало нормой по вине эффекта Бонни Блю», — заявил другой.

Миа заявила, что их акция призвана поднять людям настроение на фоне напряженной обстановки в мире. Порномодель подтвердила, что они с Найт получили много негативных комментариев в социальных сетях, но позитивных было куда больше.

Ранее Энни Найт рассказала, что в США на нее и ее подруг напал мужчина с мачете. Девушкам пришлось спасаться бегством.

