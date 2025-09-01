Из жизни
На знаменитую порномодель напал мужчина с мачете

В США на австралийскую модель Энни Найт напал незнакомец с мачете
Олег Парамонов
Олег Парамонов

На австралийская порномодель Энни Найт напал неизвестный мужчина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Найт утверждает, что инцидент произошел, когда она отдыхала в США. По ее словам, с ней были две подруги. Они шли по большой улице и столкнулись с незнакомцем, который направился к ним с мачете в руках.

Девушкам пришлось спасаться бегством и прятаться в ближайшем ресторане. Как утверждает модель, прохожие не только не вмешались, но даже не обратил внимание на происходящее.

Это была одна из самых страшных ситуаций в моей жизни. И меня шокировало, что такие вещи здесь кажутся обыденностью. Если бы что-то подобное случилось в Австралии, кругом бы летали вертолеты полиции, и об этом говорили бы в новостях

Энни Найт
28-летняя модель прославилась, после того как за шесть часов переспала с 583 мужчинами. Позднее она рассказывала, что знает об онлайн-сталкере, который следит за ней уже три года.

