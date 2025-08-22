Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:59, 22 августа 2025Из жизни

Переспавшая с 583 мужчинами за шесть часов порномодель пожаловалась на безумного сталкера

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @anniekknight

Австралийская порномодель Энни Найт рассказала об онлайн-сталкере, который следит за ней уже три года. На недостатки своей популярности она пожаловалась Daily Star.

28-летняя модель прославилась, после того как за шесть часов переспала с 583 мужчинами. Женщина призналась, что это принесло ей не только деньги, но и проблемы. Так, у нее появился сталкер из Европы. По словам Найт, он безумен. Мужчина уверен, что состоит с моделью в романтических отношениях.

Женщина блокирует его аккаунты, но он просто создает новые и снова начинает ей писать. При этом из-за его действий страдает не только она. Сталкер пишет ее семье и друзьям.

Материалы по теме:
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

Найт обращалась по этому поводу в полицию, но там ей сказали, что смогут остановить сталкера, лишь когда он приедет в Австралию. Она призналась, что очень боится этого.

Порномодель старается оберегать себя от навязчивых фанатов. Так, она никогда не пишет в сети, где собирается поужинать или выпить. «Я всегда должна думать об этом. Никогда не знаешь, кто появится, — объяснила она. — Существует много людей, которые меня ненавидят».

Ранее сообщалось, что Энни Найт объявила о решении завести детей. «Многие думают, что это безумие — говорить о детях и семье, когда занимаешься тем, чем я занимаюсь, — сказала она. — Но я всегда мечтала создать и растить семью».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Он раскрыл, что будет после этого

    Восемь россиян задержали по делу о многомиллионных взятках

    Назван наиболее частый посмертный диагноз бойцов ВСУ

    59-летняя иностранка приставала к 14-летней девочке на пляже в Европе

    В России заявили о неизбежной осенней кампании на Украине

    Продажи овощей в России упали

    Россиянам пообещали аномальную погоду

    На Западе раскрыли тактическую ошибку Трампа в переговорах с Россией

    Переспавшая с 583 мужчинами за шесть часов порномодель пожаловалась на безумного сталкера

    Экс-президента Бразилии заподозрили в отмывании более пяти миллионов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости