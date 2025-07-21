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08:01, 21 июля 2025Из жизни

Порномодель решила завести детей после секса с 583 мужчинами за шесть часов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @anniekkight

Австралийская порномодель объявила о решении завести детей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В мае 28-летняя Энни Найт, которую называют самой сексуально активной женщиной Австралии, за шесть часов переспала с 583 мужчинами. Спустя два месяца она заявила, что покупает новый дом, стоящий 2,7 миллиона австралийских долларов (около 140 миллионов рублей). По словам Найт, часть этой суммы оплачена доходами, которые принес майский секс-марафон.

Дом понадобился Найт, чтобы завести семью. «Многие думают, что это безумие — говорить о детях и семье, когда занимаешься тем, чем я занимаюсь, — сказала она. — Но я всегда мечтала создать и растить семью». По словам Найт, она не может дождаться, когда начнет воспитывать детей.

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В середине мая стало известно, что Найт выходит замуж, однако не собирается бросить карьеру в порно. Ее избранником стал 27-летний Генри Брейшоу.

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