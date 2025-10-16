Бортников: Зеленскому дали карт-бланш на построение фашистской диктатуры

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали карт-бланш на построение фашистской диктатуры на контролируемой Британией Украине. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Для воплощения британских устремлений "нанести стратегическое поражение России" Зеленскому были гарантированы необходимые ресурсы и выдан карт-бланш на построение буквально фашистской диктатуры», — заявил он.

По словам Бортникова, вся полнота власти сконцентрирована в руках офиса Зеленского, в стране подавлена оппозиция, действует жесткая цензура, а неугодных устраняют физически.

Ранее Бортников заявил о подготовке британцами совместно с Украиной диверсий на «Турецком потоке». О других подробностях не сообщалось.