Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:48, 16 октября 2025Бывший СССР

Украине разрешили построить фашистскую диктатуру

Бортников: Зеленскому дали карт-бланш на построение фашистской диктатуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали карт-бланш на построение фашистской диктатуры на контролируемой Британией Украине. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Для воплощения британских устремлений "нанести стратегическое поражение России" Зеленскому были гарантированы необходимые ресурсы и выдан карт-бланш на построение буквально фашистской диктатуры», — заявил он.

По словам Бортникова, вся полнота власти сконцентрирована в руках офиса Зеленского, в стране подавлена оппозиция, действует жесткая цензура, а неугодных устраняют физически.

Ранее Бортников заявил о подготовке британцами совместно с Украиной диверсий на «Турецком потоке». О других подробностях не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости