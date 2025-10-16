Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 16 октября 2025Мир

Китай в течение десятилетия имел доступ к секретным системам одной страны

Bloomberg: Китай в течение десятилетия имел доступ к секретным системам Британии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Toby Melville / Reuters

Китай как минимум в течение последнего десятилетия имел доступ к секретным системам Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных сотрудников служб безопасности и других правительственных чиновников.

«Китайские государственные служащие на протяжении более десяти лет систематически и успешно взламывали секретные компьютерные системы правительства Великобритании», — говорится в материале.

Отмечается, что Пекину была доступна информации низкого и среднего уровня секретности на серверах правительства Великобритании, включая информацию с пометкой «официально конфиденциальная» и «секретная», а также к некоторым материалам в защищенных правительственных IT-сетях.

В частности, это были документы по разработке государственной политики, частные переписки и дипломатические телеграммы. При этом совершенно секретная информация не была скомпрометирована.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении двух граждан Китая в связи с кибератаками в отношении официальных лиц королевства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости