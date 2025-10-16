Россиян предупредили о переплате в квитанциях за «коммуналку»

Доцент Осянин: Часто после смены УК в квитанциях появляются двойные начисления

Зачастую в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) у россиян появляются двойные начисления. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Нередко двойные начисления возникают, когда управление домом переходит новой управляющей компании, пояснил Осянин. При смене организаций прежняя УК может автоматически продолжить выставлять счета жильцам дома, который уже перестала обслуживать. Это может случаться из-за запоздалого обновления информационных баз или плохой координации между УК, в результате чего потребители получают два комплекта квитанций за идентичные услуги. Кроме того, начисления могут дублироваться из-за технических ошибок в работе программных комплексов, уточнил собеседник агентства.

