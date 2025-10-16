Экономика
17:17, 16 октября 2025

Россиян предупредили о переплате в квитанциях за «коммуналку»

Доцент Осянин: Часто после смены УК в квитанциях появляются двойные начисления
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Зачастую в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) у россиян появляются двойные начисления. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Нередко двойные начисления возникают, когда управление домом переходит новой управляющей компании, пояснил Осянин. При смене организаций прежняя УК может автоматически продолжить выставлять счета жильцам дома, который уже перестала обслуживать. Это может случаться из-за запоздалого обновления информационных баз или плохой координации между УК, в результате чего потребители получают два комплекта квитанций за идентичные услуги. Кроме того, начисления могут дублироваться из-за технических ошибок в работе программных комплексов, уточнил собеседник агентства.

Ранее россиян предупредили об опасности, скрывающейся за QR-кодами в квитанциях. Оплачивая «коммуналку» с помощью QR-кода, можно перечислить деньги на реквизиты мошенников.

