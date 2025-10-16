Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:30, 16 октября 2025Спорт

Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

Футболист Алексей Миранчук: Атмосфера на стадионах в США уступает России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jordan Godfree / Imagn Images / Reuters

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России. Его слова приводит «Известия».

Футболист заявил, что посещение матчей в Америке воспринимается скорее как семейное времяпрепровождение, нежели как яркая поддержка команды на трибунах, к которой привыкли в России и Европе. Миранчук отметил, что в США на стадионах значительно тише, и это основные отличия от привычного футбольного боления у нас. Несмотря на присутствие активных болельщиков, их эмоции и уровень шума уступают российской футбольной культуре.

Ранее Алексей Миранчук охарактеризовал жизнь в США. Он назвал ее рутиной.

30 июля 2024 года Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» за 12 миллионов евро. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Крым

    Создан смартфон с роборукой

    На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

    В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

    Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

    Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

    47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

    Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

    Ведущая экономика Евросоюза продолжила слабеть

    В российских регионах повысят налог из-за богатеющего населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости