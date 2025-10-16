Футболист Алексей Миранчук: Атмосфера на стадионах в США уступает России

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России. Его слова приводит «Известия».

Футболист заявил, что посещение матчей в Америке воспринимается скорее как семейное времяпрепровождение, нежели как яркая поддержка команды на трибунах, к которой привыкли в России и Европе. Миранчук отметил, что в США на стадионах значительно тише, и это основные отличия от привычного футбольного боления у нас. Несмотря на присутствие активных болельщиков, их эмоции и уровень шума уступают российской футбольной культуре.

Ранее Алексей Миранчук охарактеризовал жизнь в США. Он назвал ее рутиной.

30 июля 2024 года Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» за 12 миллионов евро. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.