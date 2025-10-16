Экономика
13:42, 16 октября 2025Экономика

Названы районы Москвы с сильнее всего подешевевшим жильем

«Инком-Недвижимость»: Сильнее всего жилье в Москве подешевело в Метрогородке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

По итогам третьего квартала 2025 года районами-лидерами по снижению цен на вторичное жилье в Старой Москве оказались Метрогородок, Очаково-Матвеевское и Савеловский. Об этом говорится в исследовании риелторской компании «Инком-Недвижимость», передает «РБК».

За квартал средняя стоимость квадратного метра в Метрогородке снизилась на 2,9 процента, до 252,1 тысячи рублей, в Очаково-Матвеевском — на 1,5 процента, до 317,7 тысячи рублей, а в Савеловском — на 1,2 процента, до 310,1 тысячи рублей. Пятерку лидеров замкнули Красносельский и Восточный районы со снижением на 1 процент, до 407,1 тысячи рублей, и 0,9 процента, до 201,1 тысячи рублей, соответственно.

Эксперты отмечают, что в топ районов с заметно подешевевшим жильем попали как дорогие локации, так и более бюджетные. «То есть в любых районах востребованными могут оказаться лоты более ликвидные, качественные и дорогие, что влияет на динамику средней цены квадратного метра в локации», — заключил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

Ранее сообщалось, что минимальная ставка аренды жилья в Москве превысила максимум за последние 30 лет. В октябре самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 44 тысячи рублей в месяц.

