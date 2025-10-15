Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:47, 15 октября 2025Экономика

Цена самой дешевой съемной квартиры в Москве побила 30-летний рекорд

Минимальная ставка аренды жилья в Москве превысила максимум за последние 30 лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

К середине октября цена самой дешевой съемной квартиры в старой Москве побила рекорд 1995 года. О превышении 30-летнего максимума сообщают аналитики агентства «Инком-Недвижимость», пишет РБК.

Специалисты отметили, что арендные ставки в столице растут на протяжении нескольких последних месяцев. С июля цены выросли почти на 30 процентов — каждый месяц они увеличивались на 4000-5000 рублей. В октябре самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 44 тысячи рублей в месяц — это абсолютный максимум за все время, что компания наблюдает за рынком.

При этом эксперты отметили, что большинство квартир в столице предлагают арендовать гораздо дороже. Ставки за однокомнатную квартиру массового сегмента находятся в диапазоне 52-66 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли на 5-15 процентов на фоне инфляции и подорожания коммунальных услуг, пояснила заместитель директора управления аренды квартир агентства «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Ранее генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов предложил позволить россиянам оформлять налоговый вычет за аренду жилья. Мера, по мнению эксперта, поможет сэкономить гражданам на улучшении жилищных условий и обелить рынок аренды в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Российская актриса назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами

    В России ответили на угрозы главы Минобороны Британии

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

    Европе предрекли хаос

    Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

    Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

    Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости