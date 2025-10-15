Цена самой дешевой съемной квартиры в Москве побила 30-летний рекорд

Минимальная ставка аренды жилья в Москве превысила максимум за последние 30 лет

К середине октября цена самой дешевой съемной квартиры в старой Москве побила рекорд 1995 года. О превышении 30-летнего максимума сообщают аналитики агентства «Инком-Недвижимость», пишет РБК.

Специалисты отметили, что арендные ставки в столице растут на протяжении нескольких последних месяцев. С июля цены выросли почти на 30 процентов — каждый месяц они увеличивались на 4000-5000 рублей. В октябре самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 44 тысячи рублей в месяц — это абсолютный максимум за все время, что компания наблюдает за рынком.

При этом эксперты отметили, что большинство квартир в столице предлагают арендовать гораздо дороже. Ставки за однокомнатную квартиру массового сегмента находятся в диапазоне 52-66 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли на 5-15 процентов на фоне инфляции и подорожания коммунальных услуг, пояснила заместитель директора управления аренды квартир агентства «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Ранее генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов предложил позволить россиянам оформлять налоговый вычет за аренду жилья. Мера, по мнению эксперта, поможет сэкономить гражданам на улучшении жилищных условий и обелить рынок аренды в стране.