16:20, 15 октября 2025Экономика

Для россиян придумали новый способ сэкономить на аренде жилья

Эксперт Пузанов: Налоговый вычет нужно распространить на аренду жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Возможность получить налоговый вычет предложили распространить на рынок аренды недвижимости. Новый способ сэкономить на съемном жилье придумал для россиян генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов, его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Необходимо наличие каких-то льгот, которые продемонстрируют, что государство поддерживает форму удовлетворения жилищных условий, решения жилищной проблемы. Когда ты покупаешь квартиру, ты имеешь право на имущественный налоговый вычет. Достаточно серьезные деньги — 250 миллиардов рублей в год бюджетной системе это примерно стоит», — заявил эксперт.

Пузанов уточнил, что россияне, которым приходится снимать жилье, не имеют права на подобные льготы. Возможность получить налоговый вычет за аренду, по мнению специалиста, помогла бы не только облегчить финансовую нагрузку на граждан, но и сделать рынок аренды более прозрачным — арендодателям пришлось бы платить налог с доходов и заключать официальный договор с квартирантами.

Ранее жителей Москвы предупредили о мошенничестве с арендой квартир. Злоумышленники воруют реальные объявления и выкладывают их с новой заниженной ценой. Потенциальным квартирантам предлагают внести задаток или полную оплату за первый и последний месяцы, чтобы якобы забронировать жилье, а затем собеседник перестает выходить на связь.

