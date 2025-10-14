Экономика
17:30, 14 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами

Эксперт Силаев: Мошенники начали воровать объявления об аренде квартир москвичей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мошенники начали воровать объявления об аренде квартир москвичей. О новой схеме злоумышленников предупредил жителей столицы заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, пишет АГН «Москва».

Аферисты крадут объявления о сдаче в аренду дорогой недвижимости и выкладывают фотографии из них по заведомо заниженной цене. «Жертве, которая ищет жилье, предлагают внести задаток или полную оплату за первый и последний месяцы, чтобы "забронировать квартиру", после чего мошенник исчезает», — рассказал эксперт.

Сильнее всего рискуют нарваться на такую схему приезжие, студенты, молодые специалисты и все, кому срочно нужно найти съемное жилье в условиях ажиотажного спроса, отметил Силаев.

Еще один популярный вид мошенничества можно наблюдать при сделках купли-продажи. В этом случае злоумышленники используют поддельные паспорта и доверенности, чтобы выдать себя за собственников жилья.

«Они могут временно вселить жертв в квартиру, взять аванс и скрыться. Но самыми изощренными являются случаи, когда мошенники через недобросовестных риелторов или используя юридические нестыковки фактически получают деньги за квартиру, которая им не принадлежит или которая уже находится в залоге», — предупредил специалист и призвал россиян тщательно проверять документы перед выходом на сделку.

Ранее россиянам посоветовали обращаться к юристам перед покупкой жилья. Специалист не только проверит выписку из ЕГРН, но тщательно изучит историю объекта и перехода прав, дав экспертное заключение.

