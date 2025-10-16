Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 16 октября 2025Россия

Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

МО РФ: ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку Patriot ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram.

В публикации оборонного ведомства не уточняется, из какого вооружения был поражен ЗРК Patriot — среди средств комплексного удара называются оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракеты и артиллерия. Также Украина потеряла работающую в связке с Patriot радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Американское издание The Washington Post называло Patriot единственным вооружением, которое в теории может дать достойный ответ баллистическим ракетам России и попытаться перехватить их.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025

При этом, несмотря на остающиеся на вооружении ВСУ Patriot, Россия регулярно поражает баллистическими ракетами украинские объекты.

О последнем на сегодняшний день ударе баллистикой по территории Украины стало известно в четверг 16 октября. Под удар гиперзвуковых ракет «Кинжал» попали объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского военно-промышленного комплекса. Ракетная атака описывалась Минобороны как удар возмездия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Многодетная россиянка провела на СВО 93 дня и вернулась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости