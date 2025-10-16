Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

МО РФ: ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку Patriot ВСУ

Российские войска уничтожили кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram.

В публикации оборонного ведомства не уточняется, из какого вооружения был поражен ЗРК Patriot — среди средств комплексного удара называются оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракеты и артиллерия. Также Украина потеряла работающую в связке с Patriot радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Американское издание The Washington Post называло Patriot единственным вооружением, которое в теории может дать достойный ответ баллистическим ракетам России и попытаться перехватить их.

При этом, несмотря на остающиеся на вооружении ВСУ Patriot, Россия регулярно поражает баллистическими ракетами украинские объекты.

О последнем на сегодняшний день ударе баллистикой по территории Украины стало известно в четверг 16 октября. Под удар гиперзвуковых ракет «Кинжал» попали объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского военно-промышленного комплекса. Ракетная атака описывалась Минобороны как удар возмездия.