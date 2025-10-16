Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

МО: В ответ на террористические атаки ВСУ Россия ударила по Украине «Кинжалами»

Вооруженные силы России нанесли по Украине удар возмездия гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

Как рассказали в Минобороны, российские войска ударили по украинским объектам в ответ на террористические атаки. Кроме «Кинжалов» использовалось другое высокоточное оружие воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Под удар попали объекты украинской газовой инфраструктуры, которые Киев использовал для обеспечения работы военно-промышленного комплекса страны.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены Министерство обороны России

Конкретные объекты, попавшие под удар российских ракет, не называются.

Известно, что взрывы фиксировались в четырех городах Украины — Харькове, Кировграде, Полтаве и Изюме. Последний населенный пункт является также логистическим центром, через который идет электроснабжение краматорского, боровского и купянского направлений боевых действий.

