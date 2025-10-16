Один тип жилья подорожал под Москвой

«Метриум»: Новостройки в Подмосковье подорожали на 4 процента

С июля по сентябрь 2025 года в Подмосковье подорожали новостройки — средняя стоимость одного квадратного метра выросла на 4 процента, до 204,6 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики риелторской компании «Метриум», пишет РИА Новости.

За год показатель вырос на 8 процентов, уточняют специалисты. При этом сделок на первичном рынке было заключено больше, чем в тот же период 2024 года. Так, в третьем квартале 2025-го в Московской области оформили 10,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве — это на 20 процентов превышает показатели прошлого года.

Всего сейчас в Подмосковье доступны для покупки 47,5 тысячи лотов в новостройках. Такой объем предложения на 5 процентов меньше, чем во втором квартале 2025 года, и на 11 процентов больше, чем в третьем квартале 2024-го.

Ранее стало известно, в каких районах Москвы можно получить самые выгодные условия по жилищным кредитам. Так, выгоднее всего брать семейную ипотеку в районах Митино, Крюково в Зеленограде и Молжаниновском районе рядом с Шереметьево.