Падение обломков БПЛА привело к пожару на подстанции в российском регионе

Бочаров: Из-за обломков БПЛА произошел пожар на подстанции ЛЭП Балашовская
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Массированная атака беспилотников на объекты энергетической структуры Волгоградской области привела к тому, что падение обломков БПЛА спросоцировало пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская. Его тушат, об этом заявил губернатор российского региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ночь на 16 октября аэропорт Волгограда ограничивал работу на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Меры были отменены только после 03.03 по московскому времени.

