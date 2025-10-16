Забота о себе
21:01, 16 октября 2025

Перечислены убивающие простату продукты

Уролог Аглиуллин: Жирное мясо, колбасы и алкоголь разрушают простату
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Некоторые продукты негативно влияют на здоровье простаты, предупредил уролог-андролог и хирург Ильнур Аглиуллин. Их врач перечислил в беседе с Ufatime.

В первую очередь он назвал среди убивающих здоровье простаты продуктов жирное мясо и колбасы. «Избыток животных жиров повышает уровень холестерина, что негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. А простата чувствительна к нарушению кровотока — это может привести к застойным явлениям и воспалению», — предупредил он.

Врач добавил, что предстательной железе также вредит алкоголь. Он приводит к снижению уровня тестостерона, недостаток которого провоцирует снижение потенции, а также нарушает микроциркуляцию крови и повышает риск простатита.

Кроме того, для предстательной железы опасны острые специи и маринады. Они раздражают слизистую мочевого пузыря, усиливают симптомы простатита и провоцируют обострение хронических заболеваний. В список вредящих простате продуктов Аглиуллин включил и фастфуд: избыток трансжиров и соли в нем провоцирует лишний вес и метаболические нарушения, что увеличивает риск аденомы и рака простаты.

Наконец, доктор призвал мужчин отказаться от сладкой газировки и десертов. Он объяснил, что чрезмерное употребление сахара нарушает гормональный баланс и негативно влияет на выработку инсулина. В будущем оно может спровоцировать воспаление простаты и эректильную дисфункцию.

Ранее врач уролог-андролог Роман Алексеев рассказал о ранних признаках бесплодия у мужчин. По его словам, любой дискомфорт или боль в области паха, яичек или поясницы может указывать на воспалительные процессы или другие нарушения.

.
