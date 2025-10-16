Полицейского и сотрудника банка заподозрили в хищении выплат вдове бойца СВО

В Красноярском крае полицейский похитил у вдовы участника СВО ₽2 млн

К Красноярском крае полицейского и сотрудника банка заподозрили в хищении двух миллионов рублей у вдовы участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По версии следствия, в октябре 2024 года участковый полиции и сотрудник банка узнали о гибели в зоне проведения СВО жителя Козульского района и о положенных его супруге социальных выплатах. Страж порядка попросил у вдовы дать ему деньги в долг. 17 января 2025 года женщина получила в банке наличные и передала участковому два миллиона рублей.

Полицейский потратил деньги по своему усмотрению и не планировал их возвращать. На основании оперативных материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере») УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 («Пособничество в мошенничестве»). На время следствия участкового заключили в СИЗО.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — подчеркнули в СК.

Ранее мать не вернувшегося с фронта участника СВО обвинила его жену в браке по расчету. По ее словам, вдова ее сына потеряла на фронте не первого мужа.