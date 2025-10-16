Из жизни
06:01, 16 октября 2025

Полиция поймала каннибала

Daily Mail: В Гане полиция поймала каннибала
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Wikipedia

В Гане полиции Верхней Западной области удалось поймать каннибала, который, как считается, ел людей три года. Об этом пишет Daily Mail.

Людоеда арестовали в городе Ва. Власти пока не раскрывают его личность и подробности преступлений, однако инсайдер в правоохранительных органах заявил, что этот арест стал прорывом в расследовании «серии загадочных исчезновений и расправ, которые обрушились на районе в последний год».

Местные СМИ сообщают, что арестованный также обвиняется в пытках, а его жертвами стали несколько человек, хотя их точное количество не раскрывается. При этом источники в полиции утверждают, что в Ва с 2022 года кто-то нападал на таксистов и других людей, работавших ночью, и расправлялся с ними. Преступления якобы носили ритуальный характер и сеяли панику среди горожан. Пока неясно, связан ли задержанный с этими преступлениями.

Ранее сообщалось, что в США каннибала приговорили к высшей мере наказания. 44-летний Джейсон Торнбург расправился с тремя людьми и съел сердце одного из них.

