Daily Mail: В Гане полиция поймала каннибала

В Гане полиции Верхней Западной области удалось поймать каннибала, который, как считается, ел людей три года. Об этом пишет Daily Mail.

Людоеда арестовали в городе Ва. Власти пока не раскрывают его личность и подробности преступлений, однако инсайдер в правоохранительных органах заявил, что этот арест стал прорывом в расследовании «серии загадочных исчезновений и расправ, которые обрушились на районе в последний год».

Местные СМИ сообщают, что арестованный также обвиняется в пытках, а его жертвами стали несколько человек, хотя их точное количество не раскрывается. При этом источники в полиции утверждают, что в Ва с 2022 года кто-то нападал на таксистов и других людей, работавших ночью, и расправлялся с ними. Преступления якобы носили ритуальный характер и сеяли панику среди горожан. Пока неясно, связан ли задержанный с этими преступлениями.

