Ученые доказали — COVID-19 навсегда изменил тела многих людей. Что они обнаружили в костях пациентов и чем это опасно для россиян?

Физиолог Сережникова: Костная ткань бедра может разрушаться после COVID-19

У многих переболевших COVID-19 пациентов начала разрушаться костная ткань тазобедренных суставов. И если раньше остеонекроз головки бедренной кости преимущественно связывали с травмами, длительным приемом высоких доз гормонов или алкоголизмом, то теперь с ним могут столкнуться те, кто перенес коронавирусную инфекцию даже в легкой форме и не имел сопутствующих патологий. Как COVID-19 навсегда изменил тела некоторых людей, в чем причина этого явления и можно ли остановить гибель костной ткани после коронавируса — установили ученые из Сеченовского университета. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Как проводилось исследование Исследователи обнаружили новое последствие COVID-19 после того, как изучили образцы тканей 88 пациентов с остеонекрозом. У 41 из них диагноз был поставлен после перенесенного COVID-19, у оставшихся 47 участников исследования эта патология была связана с другими факторами.

Почему после COVID-19 стали разрушаться кости

У тех пациентов, которые переболели коронавирусом и у которых впоследствии диагностировали остеонекроз головки бедренной кости, врачи зафиксировали аномальную активность тучных клеток. Эти клетки участвуют в иммунном ответе организма и защищают его от паразитов и аллергических реакций — они реагируют на проникновение в ткани потенциально опасных веществ. Именно реакция тучных клеток заставляет людей чихать от шерсти кошки или чесаться от укуса комара. Такая реакция становится сигналом тревоги, который организм подает сам себе для локализации и устранения угрозы.

У перенесших COVID-19 концентрация тучных клеток в суставах оказалась в девять раз выше, чем у пациентов с остеонекрозом другой природы

По мнению ученых, под воздействием вируса SARS-CoV-2 тучные клетки активируются и запускают опасный каскад реакций. В ответ на процессы, происходящие в организме, они начинают массово выделять провоспалительные вещества — гистамин, триптазу и интерлейкины. Выделение этих веществ вызывает очень активное рубцевание костной ткани, что можно сравнить с локальным пожаром в суставе.

Постковидный синдром, как выяснили специалисты, увеличивает объем фиброза тканей в 5,6 раза и делает разрушения костей более масштабными. Кроме того, у переболевших COVID-19 в 2,6 раза чаще встречаются тромбозы — из-за отсутствия кровоснабжения покрытая рубцами костная ткань также начинает необратимо разрушаться.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Потенциальная группа риска значительна и включает переболевших COVID-19 независимо от тяжести заболевания, пола и возраста. В наше исследование вошли пациенты от 22 до 70 лет», — пояснила в разговоре с «Лентой.ру» один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Сеченовского Университета, физиолог Наталья Сережникова.

Как проявляется остеонекроз после перенесенного COVID-19

На поражение костных тканей может указывать специфическая боль в области тазобедренных или других крупных суставов, указала физиолог Сережникова. Она подчеркнула, что болезненные ощущения могут нарастать во время движения и других физических нагрузок.

Боль начинается внезапно, часто на фоне полного благополучия, не сопровождается отеком и характеризуется стойкостью, несмотря на проводимое лечение Наталья Сережникова физиолог

По словам Сережниковой, по мере развития болезни возникает ограничение подвижности. Сначала пациенту становится трудно вращать ногой, особенно боль чувствуется при движении внутрь, потом — отводить ногу в сторону, затем — сгибать ее. При игнорировании дискомфорта может развиться стойкая боль, атрофия мышц и значительное ограничение подвижности сустава.

Мы бы порекомендовали оценить содержание тучных клеток у пациентов. Можно использовать доступные диагностические тесты на выявление маркеров тучных клеток в крови пациентов, но при этом тогда необходимы будут дополнительные исследования, исключающие развитие других заболеваний с участием тучных клеток. Если есть показания для проведения биопсии, то тогда провести гистохимическое выявление тучных клеток Наталья Сережникова физиолог

Для оценки риска развития постковидного остеонекроза можно сделать используемый в диагностике аллергии тест на триптазу — противовоспалительное вещество, которое вырабатывается в ответ на активацию тучных клеток. При этом, как отметила Сережникова, этих данных будет недостаточно для точной диагностики, так как такие тесты выявляют лишь небольшую часть медиаторов, а повышение показателей может быть связано с другими заболеваниями.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Точных данных о способах лечения вызванного COVID-19 остеонекроза пока нет

Врачи, как уточняют исследователи, уже владеют способами стабилизации активности тучных клеток и предотвращения выброса воспалительных веществ. Эти методики специалисты используют в противоаллергической терапии и, по словам физиолога Сережниковой, они теоретически могли бы помочь замедлить или даже остановить прогрессирование остеонекроза на ранних стадиях.

Проблема, по словам специалиста, заключается в том, что клинических данных, подтверждающих эффективность существующих стабилизаторов тучных клеток именно при постковидном остеонекрозе, пока нет

Кроме того, открытие ученых Сеченовского Университета может помочь выявить универсальный механизм поражения суставов. «Тучные клетки широко распространены по всему организму и встречаются практически во всех органах и тканях. К тому же клиническая картина остеонекроза при других локализациях не имеет ярко выраженных особенностей, — прокомментировала физиолог Сережникова. — Поэтому мы предполагаем, что такой механизм развития постковидного остеонекроза можно считать универсальным и для других суставов».

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение роли тучных клеток в развитии различных постковидных осложнений в разных органах и тканях организма, заключила врач.