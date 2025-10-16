В Харьковской области заявили о критических потерях ВСУ

Лисняк: ВСУ в сентябре понесли критические потери в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в Харьковской области понесли в сентябре критические потери. Об этом заявил замглавы Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, противник несет тяжелейшие потери в живой силе. Суммарные потери ВСУ на линии боевого соприкосновения в Харьковской области только за сентябрь оцениваются в 16-17 тысяч человек убитыми и ранеными», — сообщил Лисняк.

По его словам, ежесуточные потери украинской армии в Харьковской области составляют от 250 до 450 военнослужащих.

Лисняк также отметил истощение ВСУ на харьковском направлении. Он подчеркнул, что армия Украины испытывает критическую нехватку резервов.