13:30, 16 октября 2025Бывший СССР

В Харьковской области заявили о критических потерях ВСУ

Лисняк: ВСУ в сентябре понесли критические потери в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в Харьковской области понесли в сентябре критические потери. Об этом заявил замглавы Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, противник несет тяжелейшие потери в живой силе. Суммарные потери ВСУ на линии боевого соприкосновения в Харьковской области только за сентябрь оцениваются в 16-17 тысяч человек убитыми и ранеными», — сообщил Лисняк.

По его словам, ежесуточные потери украинской армии в Харьковской области составляют от 250 до 450 военнослужащих.

Лисняк также отметил истощение ВСУ на харьковском направлении. Он подчеркнул, что армия Украины испытывает критическую нехватку резервов.

