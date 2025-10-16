Бывший СССР
Стало известно об истощении ВСУ на харьковском направлении

Замглавы Харьковской ВГА Лисняк: ВСУ испытывают критическую нехватку резервов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении истощены, они испытывают критическую нехватку резервов. Об этом заявил замглавы Харьковской военно-гражданской администрации Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Нами фиксируется системный кризис в силах противника. Украинская сторона демонстрирует все признаки истощения. Во-первых, критическая нехватка резервов», — заявил чиновник.

Он добавил, что командованию ВСУ приходится использовать в обороне плохо обученные части территориальной обороны и подразделения силовых структур.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что полное взятие Купянска в Харьковской области российскими войсками является вопросом времени.

