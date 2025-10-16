Россияне стали покупать больше хлеба

Стало известно о росте спроса на хлеб в России в январе-сентябре на 8 %

Россияне в 2025 году стали чаще покупать хлеб, свидетельствуют данные аналитиков «Атол», на которые ссылается РИА Новости. По их данным, число покупок этого вида продукции выросло в январе-сентябре год к году на восемь процентов.

При этом спрос менялся неравномерно. Например, ржаной хлеб приобретался на 20 процентов чаще, продажи белого выросли на 12 процентов, а интерес к багетам и бородинскому напротив упал — на 23 и 9 процентов соответственно.

Что касается стоимости хлеба, то по данным экспертов она выросла в двузначном диапазоне на все позиции. Тот же бородинский в среднем подорожал на 17 процентов, до 68 рублей, белый хлеб — на 14 процентов, до 57 рублей, а лаваш — на 22 процента, до 82 рублей.

В 2024 году сообщалось, что стоимость производства свежих хлебобулочных изделий в России выросла на 27 процентов на фоне удорожания логистики и сырья. В Минсельхозе отмечали, что «рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции». По данным Росстата в целом по итогам прошлого месяца цены на продукты выросли к сентябрю 2024-го на 12,8 процента.