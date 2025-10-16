Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 16 октября 2025Силовые структуры

Россиянин надругался над тремя детьми сожительницы

В Кургане осудили на 18 лет педофила за преступления против трех детей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Курганской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя, надругавшегося над тремя детьми сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в ноябре 2024 года пьяный осужденный приставал к несовершеннолетним детям сожительницы.

Ранее в Москве таксист-мигрант в машине надругался над школьницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    К офису генпрокурора Украины на операцию по задержанию отправили спецназ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости