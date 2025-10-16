Россиянин надругался над тремя детьми сожительницы

В Кургане осудили на 18 лет педофила за преступления против трех детей

В Курганской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя, надругавшегося над тремя детьми сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в ноябре 2024 года пьяный осужденный приставал к несовершеннолетним детям сожительницы.

