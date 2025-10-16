Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

Суд дал условный срок уральцу за избиение сожителя-абьюзера сестры

В Каменске-Уральском суд вынес приговор местному жителю, который встал на защиту сестры от сожителя-абьюзера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

В материалах уголовного дела говорится, что в ноябре 2024 года Вячеслав В. получил от сестры тревожное послание с фотографией безжизненного кота и угрозами от ее сожителя. Он вызвал обидчика сестры на разговор, в ходе которого отпинал его. В результате абьюзер попал в больницу с травмами.

В отношении Вячеслава было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). На суде потерпевший отрицал, что отправлял фото животного. Он утверждает, что кот жив, но доказать этого не может, так как животное якобы сбежало.

Материалы о привлечении мужчины-абьюзера к ответственности за жестокое обращение с животными в суд не поступали.

В итоге брата, заступившегося за сестру, осудили на условное наказание сроком два года.

Ранее психолог Мария Макаренко назвала признаки абьюзера и способ его вычислить: опасного партнера можно определить по нескольким «красным флагам».