Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 16 октября 2025Россия

Россиянок избили и заставили поделиться сексуальными фантазиями во время тренинга

Петербурженок избили и заставили поделиться фантазиями о сексе на тренинге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

Жительниц Санкт-Петербурга избили и заставили поделиться сексуальными фантазиями во время тренинга по парикмахерскому искусству. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Россиянки пояснили, что трудоустроились в салоны сети парикмахерских Capsula. Руководство, по словам сотрудниц, часто организовывало для них мероприятия по повышению квалификации. Один из тренингов длился 21 день, его организовали на даче босса за городом.

Девушки признались, что мероприятие с самого начала показалось им странным. Работниц обучали энергетическим практикам и пикапу по методикам секс-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Участников тренинга часто просили раздеться, спрашивали о сексуальных предпочтениях, били плетками, а в конце одного из заданий владелец парикмахерских и сам оголился.

Бывшие сотрудники уверяют, что на тренингах многие употребляли запрещенные вещества. По словам одной из пострадавших, из-за наркотиков ее коллега стал агрессивным и во время конфликта напал на нее с топором. Девушке пришлось прятаться и скрываться в лесу. Другую участницу спустили с лестницы.

Девушки не писали заявлений в полицию, боясь угроз со стороны руководства.

Ранее сообщалось, что в Тюмени три женщины оттаскали девушку за дреды и избили ногами за замечание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    В России высказались о передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости