Россиянок избили и заставили поделиться сексуальными фантазиями во время тренинга

Петербурженок избили и заставили поделиться фантазиями о сексе на тренинге

Жительниц Санкт-Петербурга избили и заставили поделиться сексуальными фантазиями во время тренинга по парикмахерскому искусству. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Россиянки пояснили, что трудоустроились в салоны сети парикмахерских Capsula. Руководство, по словам сотрудниц, часто организовывало для них мероприятия по повышению квалификации. Один из тренингов длился 21 день, его организовали на даче босса за городом.

Девушки признались, что мероприятие с самого начала показалось им странным. Работниц обучали энергетическим практикам и пикапу по методикам секс-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Участников тренинга часто просили раздеться, спрашивали о сексуальных предпочтениях, били плетками, а в конце одного из заданий владелец парикмахерских и сам оголился.

Бывшие сотрудники уверяют, что на тренингах многие употребляли запрещенные вещества. По словам одной из пострадавших, из-за наркотиков ее коллега стал агрессивным и во время конфликта напал на нее с топором. Девушке пришлось прятаться и скрываться в лесу. Другую участницу спустили с лестницы.

Девушки не писали заявлений в полицию, боясь угроз со стороны руководства.

