Российские супруги спалили свой автомобиль и пошли на поджог банка

В Смоленске супруги лишились денег, сожгли свое авто и подожгли отделение банка

В Смоленской области задержали супружескую пару россиян, пытавшихся по указке мошенников сжечь отделение банка. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, мошенники обработали 37-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа сначала под видом сотрудников мобильного оператора, затем от лица «Госуслуг» и Центробанка. Обманутых убедили взять кредит на 640 тысяч рублей, который затем перевели на «безопасные» счета.

После под действием манипуляторов, мечтая вернуть потерянное, супруги сначала сожгли свой автомобиль в надежде на гонорар в размере миллиона рублей, а затем пошли на поджог отделения банка. Под руководством мошенников супруги изготовили коктейли Молотова, но добиться поставленной цели — сжечь отделение банка — им не удалось.

Ранее сообщалось, что мошенники создали новую схему с онлайн-банками.