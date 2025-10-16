Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:13, 16 октября 2025Силовые структуры

Российские супруги спалили свой автомобиль и пошли на поджог банка

В Смоленске супруги лишились денег, сожгли свое авто и подожгли отделение банка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Смоленской области задержали супружескую пару россиян, пытавшихся по указке мошенников сжечь отделение банка. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, мошенники обработали 37-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа сначала под видом сотрудников мобильного оператора, затем от лица «Госуслуг» и Центробанка. Обманутых убедили взять кредит на 640 тысяч рублей, который затем перевели на «безопасные» счета.

После под действием манипуляторов, мечтая вернуть потерянное, супруги сначала сожгли свой автомобиль в надежде на гонорар в размере миллиона рублей, а затем пошли на поджог отделения банка. Под руководством мошенников супруги изготовили коктейли Молотова, но добиться поставленной цели — сжечь отделение банка — им не удалось.

Ранее сообщалось, что мошенники создали новую схему с онлайн-банками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Одессы заявили о готовности бороться с режимом Зеленского. Чему хотят противостоять граждане города?

    Европа испугалась смены позиции Трампа по Украине

    Спрос россиян на один вид машин вырос

    Желающим погрузиться в мир БДСМ людям дали несколько советов

    В ЕС захотели запретить сигареты с фильтром и вейпы из-за рекомендаций ВОЗ

    Финансировавшей экстремистов 74-летней российской пенсионерке вынесли приговор

    Экс-советник президента Украины рассказал о рычаге давления Трампа на Зеленского

    Прокуратура рассказала о пассажирах попавшего в ДТП в Приамурье автобуса

    Российский школьник разрезал ногу на отдыхе в аквакомплексе

    Глава ЕК задумала впервые отказать Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости