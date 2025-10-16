Моя страна
Российские ученые нашли ключ к созданию суперкомпьютера

Ученые ЧелГУ: Уникальный сплав является ключом к созданию суперкомпьютера
Варвара Кошечкина
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Разработка нового сплава поможет повысить производительность компьютеров за счет создания микросхем, использующих квантовые свойства электронов. К такому выводу пришли ученые ЧелГУ, исследование опубликовано в журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

Работа посвящена разработке уникального четырехкомпонентного сплава на базе сплавов Гейслера, обладающего высокой спиновой поляризацией — ключевым параметром для создания эффективных спинтронных устройств. Как рассказала доцент кафедры радиофизики и электроники ЧелГУ Оксана Павлухина, расчеты показали, что сплав, где частично смешаны галлий и мышьяк, проявляет устойчивое полуметаллическое поведение со стопроцентной спиновой поляризацией.

Ранее сообщалось, что исследователи из Университета науки и технологий «Сириус» представили технологию, которая может стать прорывом в генной терапии наследственных заболеваний. Ученые предложили разбивать такие гены на части и «собирать» их обратно уже внутри клетки с помощью особых белков — интеинов.

.
    Все новости