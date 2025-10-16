RT: ВСУ с дронов сбрасывают свои флаги в курском приграничье ради картинки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с дронов сбрасывают свои флаги в курском приграничье, чтобы создать определенную картину. Командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Каштан опроверг слухи о регулярном заходе украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в один из российских населенных пунктов, сообщает RT.

Поселок Кучеров находится на расстоянии меньше одного километра от границы с Украиной. Как рассказал российский военнослужащий, недавно в сети появилась информация о том, что якобы украинская ДРГ зашла в населенный пункт и поставила там свой флаг.

«Они делают это неоднократно, но это не ДРГ группа. Она бы туда и не зашла в принципе и даже близко бы не подошла. Это все делается методом сброса с дронов. Просто скидывают свои флаги, фотографируют. Я так понимаю, это игра для украинского руководства», — заявил Каштан.

