Командир российского батальона раскрыл подробности боев в приграничье

RT: Бойцы ВС РФ уничтожают цели на несколько километров вглубь Сумской области
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы «Ахмата» продолжают создание буферной зоны в приграничье, в частности, российские военные уничтожают цели на несколько километров вглубь Сумской области. Подробности боев раскрыл в беседе с RT командир батальона с позывным Каштан.

По словам военнослужащего, на этом направлении Российской армии противостоят 80-я бригада и 129-я бригада теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На данный момент от позиций противника российских бойцов отделяет только ров, который украинские солдаты пытались неоднократно перейти, но безуспешно.

Каштан рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России используют дроны, в том числе FPV, которые способны наносить удары на расстоянии 10-12 километров — в том числе агломерация Мирополья находится полностью под огневым контролем ВС РФ.

Кроме того, для ударов вглубь украинской территории была увеличена дальность полета ударного БПЛА «Молния» — до 72 километров. Командир пояснил, что именно этим дроном был поражен один из мостов в Сумах. Также поражение наносится технике ВСУ — танкам, бронемашинам. В частности, недавно была сожжена дорогостоящая техника Humvee. По данным Каштана, в целом, бойцы отмечают уменьшение количества техники ВСУ за последние три месяца.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ сталкиваются с большими потерями в Сумской области и у них не хватает средств для сдерживания российского наступления.

