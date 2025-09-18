Полковник Матвийчук: У ВСУ нет сил для сдерживания наступления в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими потерями в Сумской области, у них не хватает средств для сдерживания российского наступления, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«У ВСУ в Сумской области две задачи. Первая — это все же попытаться пробиться в Курскую область. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходим хотя бы кусок российской территории для того, чтобы предлагать обмен», — сказал полковник.

Вторая задача, по его словам, — это сдерживание наступления российских войск, но и там все складывается не так удачно. Матвийчук объяснил, что силы противника на этом направлении на исходе.

«Вся Сумская область находится под ударами наших войск, создается буферная зона. Вот-вот войска войдут в Сумы, поэтому в регион перебросили большое количество украинских войск, в том числе, элитных. И они несут огромные потери. В том числе, есть потери и среди диверсантов, которые пытаются проникнуть на территорию Курской области, — отметил Матвийчук. — Но сил и средств для сдерживания наступления у ВСУ уже нет. Все очень ограничено».

Ранее сообщалось, что штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) и 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли около 80 процентов личного состава. Это произошло при попытке контратаки у Алексеевки Сумской области.