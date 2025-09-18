Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 18 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыто положение ВСУ в Сумской области

Полковник Матвийчук: У ВСУ нет сил для сдерживания наступления в Сумской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими потерями в Сумской области, у них не хватает средств для сдерживания российского наступления, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«У ВСУ в Сумской области две задачи. Первая — это все же попытаться пробиться в Курскую область. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходим хотя бы кусок российской территории для того, чтобы предлагать обмен», — сказал полковник.

Вторая задача, по его словам, — это сдерживание наступления российских войск, но и там все складывается не так удачно. Матвийчук объяснил, что силы противника на этом направлении на исходе.

«Вся Сумская область находится под ударами наших войск, создается буферная зона. Вот-вот войска войдут в Сумы, поэтому в регион перебросили большое количество украинских войск, в том числе, элитных. И они несут огромные потери. В том числе, есть потери и среди диверсантов, которые пытаются проникнуть на территорию Курской области, — отметил Матвийчук. — Но сил и средств для сдерживания наступления у ВСУ уже нет. Все очень ограничено».

Ранее сообщалось, что штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) и 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли около 80 процентов личного состава. Это произошло при попытке контратаки у Алексеевки Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ответили на заявления об операции «Паутина-2»

    Браконьеры готовили поджог здания ФСБ России

    Киану Ривз тайно женился

    Минфин исключил приватизацию прибыльных компаний

    В Госдуме прокомментировали скандал из-за хиджабов в российской школе

    Опровергнут популярный миф о воде

    Возврат России Турцией С-400 опровергли

    Раскрыто возможное значение нового тактического знака на российской технике

    Внешний вид Мелании Трамп на встрече с королевской семьей подняли на смех в сети

    Посол РФ в Лондоне заявил о нежелании Британии и Польши обсуждать инцидент с БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости