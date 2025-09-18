ВСУ в Сумской области попытались контратаковать и потеряли 80 процентов состава

Штурмовые группы 225-го отдельного штурмового пола (ОШП) и 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли около 80 процентов личного состава при попытке контратаки у Алексеевки Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Источник агентства сообщил, что ВСУ попытались отвлечь внимание российских войск атакой 78-го ОШП от главного удара, который планировали нанести силами 225-го ОШП и 71-й ОЕБр при поддержке танков. По его словам, отвлекающая группа потерпела неудачу и была уничтожена.

«Противник потерял до 80 процентов личного состава боевых групп, два танка и ББМ (боевая бронированная машина — прим. «Ленты.ру»), есть пленные», — сказал собеседник агентства.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в городе Конотоп Сумской области был поражен военный завод ВСУ «Мотордеталь-Конотоп», а также аэропорт на западе населенного пункта.