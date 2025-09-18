Названы цели ударов армии России по Сумской области

Лебедев: В Конотопе Сумской области был поражен военный завод ВСУ и аэропорт

В городе Конотоп Сумской области был поражен военный завод Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Мотордеталь-Конотоп», а также аэропорт на западе населенного пункта. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что была нанесена серия ударов по военным заводам в городе.

«Уничтожены цели: прилетело, по словам местного сопротивления, в завод "Мотордеталь-Конотоп", в Конотопский Арматурный завод и серия ударов по местному аэродрому на западе города», — рассказал подпольщик.

Ранее стало известно, что Киевская область подверглась налету ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Было замечено около десятка дронов в регионе.