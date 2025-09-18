Бывший СССР
Киев подвергся налету БПЛА

Киев подвергся налету БПЛА, в городе прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киевская область подверглась налету ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его сведениям, в украинской столице было зафиксировано появление десяти дронов. После этого в городе заработала система противовоздушной обороны (ПВО) и раздались взрывы.

Позднее выяснилось, что в соседних с Киевом Борисполе и Буче после попаданий БПЛА начались пожары. Что именно стало целью для удара — пока неизвестно.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал об ударах по складу под Киевом. Выяснилось, что этот объект использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) в логистических целях.

