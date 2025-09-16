Бывший СССР
Военкор назвал цели ночных ударов по Киевской области

Военкор Котенок: ВС России ударили по складу под Киевом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout via Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ночью удары по складу под Киевом, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) в логистических целях. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Под Киевом прилетело по складу "Эпицентр". Местные ресурсы сообщают сразу о нескольких взрывах и клубах черного дыма», — написал военкор.

По его словам, удары наносились также по Запорожской и другим областям Украины.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучали взрывы. По его словам, они раздались на границе Слободского и Основянского районов.

