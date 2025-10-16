Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 16 октября 2025Россия

Российский вице-губернатор назвал сибиряков «одичавшими хохлами»

Замглавы Красноярского края Пономаренко назвал сибиряков «одичавшими хохлами»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко высказался о жителях региона на подкасте, опубликованном сообществом «Амбассадор Сибири» во «ВКонтакте». Внимание на высказывание чиновника обратил Telegram-канал «ЧП 124».

Во время общения ведущие подкаста задали чиновнику вопрос о том, кого можно назвать красноярцем. В ответ на это Пономаренко процитировал экс-губернатора региона Александра Усса и сказал, что «сибиряк — это одичавший хохол».

Чиновник назвал Красноярский край «плавильным котлом» и заявил, что на территории региона живут представители 169 национальностей. «Коренные здесь — качинские татары и киргизы, которых отсюда когда-то выдавили», — добавил он.

Ранее в России суд признал оскорбительным слово «хохлы». Поводом к рассмотрению дела стало заявление жителя Улан-Удэ, посчитавшего себя оскорбленным одной из участниц домового чата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Стало известно о смерти сына российского губернатора на СВО

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости