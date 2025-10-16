Российский вице-губернатор назвал сибиряков «одичавшими хохлами»

Замглавы Красноярского края Пономаренко назвал сибиряков «одичавшими хохлами»

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко высказался о жителях региона на подкасте, опубликованном сообществом «Амбассадор Сибири» во «ВКонтакте». Внимание на высказывание чиновника обратил Telegram-канал «ЧП 124».

Во время общения ведущие подкаста задали чиновнику вопрос о том, кого можно назвать красноярцем. В ответ на это Пономаренко процитировал экс-губернатора региона Александра Усса и сказал, что «сибиряк — это одичавший хохол».

Чиновник назвал Красноярский край «плавильным котлом» и заявил, что на территории региона живут представители 169 национальностей. «Коренные здесь — качинские татары и киргизы, которых отсюда когда-то выдавили», — добавил он.

Ранее в России суд признал оскорбительным слово «хохлы». Поводом к рассмотрению дела стало заявление жителя Улан-Удэ, посчитавшего себя оскорбленным одной из участниц домового чата.