07:19, 16 октября 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело после ДТП с автобусом в российском регионе

В Амурской области возбудили дело по факту ДТП автобуса с автомобилем
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в автобусе ехали рабочие подрядной организации, которые участвовали в строительстве Амурского газохимического комплекса. Один пассажир получил ранения, несовместимые с жизнью, другому причинен тяжкий вред здоровью.

По предварительным данным, виновником аварии может быть водитель легкового автомобиля.

