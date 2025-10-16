Следователи возбудили дело после ДТП с автобусом в российском регионе

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в автобусе ехали рабочие подрядной организации, которые участвовали в строительстве Амурского газохимического комплекса. Один пассажир получил ранения, несовместимые с жизнью, другому причинен тяжкий вред здоровью.

По предварительным данным, виновником аварии может быть водитель легкового автомобиля.