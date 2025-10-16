Правоохранители установили возможного виновника ДТП с автобусом

В ДТП с автобусом в Приамурье может быть виновен водитель легкового авто

Водитель легкового автомобиля может быть виновником ДТП с участием автобуса в Приамурье. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Амурской области.

«Предварительно, виновник — водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу», —рассказал собеседник агентства.

Ранее в МВД сообщили, что причиной аварии, в результате которой в Свободненском районе Амурской области перевернулся автобус, перевозивший 48 пассажиров, стало столкновение с легковым авто. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Также отмечалось, что в ДТП могли пострадать иностранцы. По словам местных жителей, автобус принадлежит турецкой компании «Ямата», он вез работников.

По данным региональной прокуратуры, жертвой ДТП стал один человек.