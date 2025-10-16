Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:18, 16 октября 2025Силовые структуры

Правоохранители установили возможного виновника ДТП с автобусом

В ДТП с автобусом в Приамурье может быть виновен водитель легкового авто
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Водитель легкового автомобиля может быть виновником ДТП с участием автобуса в Приамурье. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Амурской области.

«Предварительно, виновник — водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу», —рассказал собеседник агентства.

Ранее в МВД сообщили, что причиной аварии, в результате которой в Свободненском районе Амурской области перевернулся автобус, перевозивший 48 пассажиров, стало столкновение с легковым авто. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Также отмечалось, что в ДТП могли пострадать иностранцы. По словам местных жителей, автобус принадлежит турецкой компании «Ямата», он вез работников.

По данным региональной прокуратуры, жертвой ДТП стал один человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе заявили о готовности бороться с киевской властью

    Женщина-пастор призналась в совращении 14-летней школьницы

    Раскрыто лучшее время покупки дешевых билетов на зиму

    Россияне раскрыли отношение к сексу на первом свидании

    Психотерапевт назвала неожиданную и при этом частую причину измен

    ВСУ расформирует потерявший боеспособность батальон

    Падение обломков БПЛА привело к пожару на подстанции в российском регионе

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

    Бойцам армии США посоветовали выпрыгивать из машин ISV при виде противника

    Стало известно о захвате военными ВСУ власти в Константиновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости