В результате ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек

В результате ДТП с участием автобуса в Приамурье погиб один человек, более 40 пассажиров госпитализированы. Об этом сообщила Прокуратура Амурской области в своем Telegram-канале.

«В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где один человек скончался», —сообщили в надзорном ведомстве.

Подчеркивается, что факту аварии проводится проверка. Также прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и охране труда.

Ранее в МВД сообщили, что причиной аварии, в результате которой в Свободненском районе Амурской области перевернулся автобус, перевозивший 48 пассажиров, стало столкновение с легковым авто. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Также отмечалось, что в ДТП могли пострадать иностранцы. По словам местных жителей, автобус принадлежит турецкой компании «Ямата», он вез работников.