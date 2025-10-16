Стали известны цели ночной атаки по Украине

Военный блогер Подоляка: ВС РФ ночью ударили по газовой инфраструктуре Украины

Российские войска ночью с помощью ракет нанесли удары по газовой инфраструктуре Харьковской и Полтавской областей. О целях ночной атаки по Украине рассказал в Telegram военный блогер Юрий Подоляка.

«Основной удар, в котором были использованы баллистические ракеты "Искандер-М", гиперзвуковые "Кинжалы" и более сотни беспилотников "Герань", был нанесен по газовым промыслам и инфраструктуре Харьковской и Полтавской областей», — говорится в публикации.

Под удар попали газовые месторождения и промыслы, а также несколько мест переработки газа.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ в ночь на 16 октября нанесли по Украине удар возмездия гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Отмечается, что удар был ответом на террористические атаки Киева.