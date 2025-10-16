Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:28, 16 октября 2025Культура

Стало известно о тяжелой болезни и госпитализации Брижит Бардо

Актриса Брижит Бардо была срочно госпитализирована, ей провели операцию
Андрей Шеньшаков

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Французская актриса Брижит Бардо испытывает серьезные проблемы со здоровьем и уже три недели лежит в больнице. Об этом сообщает местное издание Nice-Matin.

По информации источника, Бардо была вынуждена покинуть свой дом в Сен-Тропе и лечь в частную больницу в Тулоне. Сообщается, что она якобы перенесла там «хирургическое вмешательство в связи с серьезным заболеванием». Также известно, что 91-летняя Брижит будет выписана из больницы через несколько дней. Впрочем, состояние ее здоровья все еще вызывает беспокойство у медиков.

В этом году Бардо уже лежала в больнице: в апреле ее срочно госпитализировали из-за тяжелой дыхательной недостаточности.

Ранее Брижит Бардо заявила, что разочарована действиями президента Франции Эммануэля Макрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Сувенирные деньги позволили мужчине обмануть россиянина на 10 миллионов рублей

    Гоблин оценил возможность съездить в Европу

    Tesla создала агрессивный беспилотник

    В Москве рухнувшее с 50-го этажа окно дома едва не придавило человека

    Венгрия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

    Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

    В России рассказали о беспокойствах Трампа во время разговора с Путиным

    Пятерых коней заметили в подмосковном дворе

    Эстония закроет частично проходящее по территории России шоссе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости