Стало известно о тяжелой болезни и госпитализации Брижит Бардо

Актриса Брижит Бардо была срочно госпитализирована, ей провели операцию

Французская актриса Брижит Бардо испытывает серьезные проблемы со здоровьем и уже три недели лежит в больнице. Об этом сообщает местное издание Nice-Matin.

По информации источника, Бардо была вынуждена покинуть свой дом в Сен-Тропе и лечь в частную больницу в Тулоне. Сообщается, что она якобы перенесла там «хирургическое вмешательство в связи с серьезным заболеванием». Также известно, что 91-летняя Брижит будет выписана из больницы через несколько дней. Впрочем, состояние ее здоровья все еще вызывает беспокойство у медиков.

В этом году Бардо уже лежала в больнице: в апреле ее срочно госпитализировали из-за тяжелой дыхательной недостаточности.

Ранее Брижит Бардо заявила, что разочарована действиями президента Франции Эммануэля Макрона.