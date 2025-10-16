Путешествия
19:34, 16 октября 2025Путешествия

Туристка заразилась бешенством от бродячей кошки в Турции и была спасена своими собаками

Daily Mail: Укушенная бродячей кошкой в Турции британка заразилась бешенством
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: U__Photo / Shutterstock / Fotodom  

Британская туристка заразилась бешенством от бродячей кошки в Турции и была спасена своими собаками после возвращения домой. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в 2022 году, но известно о нем стало лишь сейчас. Хлоя Кей отдыхала в Бодруме и в последний день отпуска завтракала в ресторане. Закончив трапезу, она ощутила боль в области пятки — оказалось, ее укусила сидевшая под столиком кошка.

Женщина очень испугалась, однако времени на поход в больницу не было. Она села в самолет и добралась до родного Эксетера, где планировала обратиться к врачу, когда выспится после дороги. Однако ее стаффордширские терьеры все время обеспокоенно обнюхивали укус на ее ноге. Кей насторожилась и поехала в больницу.

Ей прописали лечение и удалили часть кожи вокруг укуса, которая уже посерела. Женщина заметила, что чудом спаслась, поскольку лишние часы задержки лечения могли привести к летальному исходу.

Ранее на россиянку в первый день отдыха во Вьетнаме напала обезьяна. Животное расцарапало туристке бок.

