12:10, 16 октября 2025

Учредитель российского завода «Телта» получил срок за хищение

В Москве осудили учредителя завода «Телта» Морозова по делу о хищении
Артем Соколов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве осудили учредителя завода «Телта» Игоря Морозова по делу о хищении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

По данным следствия, Мещанский районный суд приговорил учредителя пермского телефонного завода «Телта» Морозова к семи годам колонии и штрафу в размере 900 тысяч рублей. Его заместитель Алексей Высоков получил 7,5 года колонии строгого режима. Главный бухгалтер предприятия Елена Гришина осуждена на 7,5 года колонии общего режима. Бывшему ведущему специалисту Минобороны России Алексею Пальмову суд назначил пять лет условно и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Гришина заявила, что не совершала вмененного ей преступления. По ее словам, следствие сделало ошибочные выводы. Морозов и Высоков также заявили о непризнании вины, а Пальмов, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заявил, что частично признает вину.

По версии следствия, в период с 2017 по 2021 годы, во время выполнения государственного оборонного заказа, «Телта» заключил с Минобороны контракты на поставку устройств связи на общую сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. При исполнении контрактов фигуранты внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о повышенных затратах предприятия. Таким образом они похитили более 48 миллионов рублей. Они также пытались похитить более 16 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что сначала в деле было восемь эпизодов, но позднее их число сократилось. Совокупно по двум делам ущерб оценивается на сумму около 80 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что по делу о хищении 80 миллионов рублей у Минобороны России завершено следствие.

