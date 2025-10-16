Бывший СССР
Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

Bloomberg: Украина получила две первые партии оружия в рамках инициативы PURL
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Украина получила две первые партии оружия в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника.

«Первые два комплекта были доставлены, еще два находятся в стадии подготовки к отправке», — говорится в сообщении. Уточняется, что общая стоимость вооружения составляет два миллиарда долларов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что более половины стран альянса готовы закупать американское оружие для передачи Украине в рамках инициативы PURL.

